Um 1 Uhr wird es in Greifenstein nun zappenduster

In Greifenstein sollen die Straßenleuchten eine Stunde länger an sein. Künftig geht erst um 1 Uhr das Licht aus.

Greifenstein. Licht aus, Licht an - in Greifenstein sollen die Straßenlampen eine Stunde länger leuchten als bisher. Bei dem Beschluss waren sich die Gemeindevertreter allerdings ganz und gar nicht einig. Mehrheitlich stimmte das Gremium am Ende aber dann doch dafür, die Betriebszeit der Greifensteiner Straßenbeleuchtung zu verlängern.

Johann Ferber (FDP) konnte dem Vorhaben, das die FWG-Fraktion beantragt hatte, nichts abgewinnen. "Kompromisse sind manchmal faule Kompromisse. Wir wollen Umweltkommune sein und verschwenden hier nun Energie und sorgen für zusätzliche Lichtverschmutzung", ärgerte er sich über die längere Leuchtzeit der Lampen. Von der CDU gab es ebenfalls ein klares "Nein". Michael Pfeifer sah eher den finanziellen Aspekt: "Wir geben Geld aus, was wir nicht haben." Josef Gödde von der Antrag stellenden FWG-Fraktion konterte. "Wenn es hochkommt, dann sind dies pro Jahr und Bürger 50 Cent. Wenn wir dadurch einen Wegeunfall vermeiden können, hat sich das schon gerechnet", sagte er.

Für die SPD war es eine klare Sache. "Ja", denn der Wunsch, nach einer Stunde länger Licht in den Straßen sei aus der Bevölkerung gekommen, erläuterte Markus Thor. Außerdem: "Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wir können jederzeit wieder zurückfahren."

Nun sollen 845 Leuchten im Greifensteiner Gemeindegebiet auf 14 bis 16 Watt umgestellt werden. Sie hatten vorher 50 Watt. 125 Leuchten sollen künftig mit 28 bis 30 Watt Licht spenden, vorher waren es 70 Watt. Somit würden durch die Umstellung auf LED durchschnittlich fünf kW/h eingespart.

Ab 4 Uhr leuchtet es in einigen Ortsteilen wieder

1,3 kW pro Tag zusätzlich würden durch die verlängerte Schaltzeit benötigt. Eingeschaltet werden die Laternen in Allendorf, Beilstein, Holzhausen und Ulm um 4 Uhr. In Arborn, Greifenstein, Nenderoth, Odersberg, Rodenberg und Rodenroth geht um 4.30 Uhr das Licht in den Straßen an. Aus gehen die Laternen überall um 1 Uhr. Bisher wurde es um Mitternacht finster in Greifenstein. Die neuen Leuchten sollen auf sieben Watt gedimmt werden.