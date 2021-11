Vollsperrung im Westerwald: Ab Mittwoch fährt die Linie 530 anders

Symbolfoto: Klaus Nissen

GREIFENSTEIN-BEILSTEIN/-RODENBERG - Der Beginn der Bauarbeiten zwischen Rodenberg und der Landesstraße bei Beilstein verzögert sich um einige Tage. Daher tritt der Baustellenfahrplan für die Buslinie 530 (Herborn - Sinn - Greifenstein - Driedorf - Mengerskirchen) aufgrund der Vollsperrung der Kreisstraße zwischen den beiden Greifensteiner Ortsteilen erst am Mittwoch, 3. November, in Kraft.

Das hat die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) mitgeteilt. Während der voraussichtlich bis 21. Dezember dauernden Vollsperrung müssen die Fahrten immer über Seilhofen, Münchhausen und Odersberg geführt werden. Die Haltestelle am Rodenberger Backhaus entfällt. Durch den veränderten Fahrweg ergeben sich laut VLDW zahlreiche Änderungen in den Abfahrtszeiten, insbesondere im Schülerverkehr.

Der Baustellenfahrplan steht auf www.vldw.de zum Herunterladen bereit. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter der Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-4 07 18 77 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@ vldw.de zur Verfügung.