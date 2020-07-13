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Montag, 13.07.2020 - 17:00
4 min

Von Kühen, Talsperre und Fernsicht rund um Greifenstein

14,4 Kilometer sollten es sein, am Ende waren es 16,1 Kilometer - die Runde von Greifenstein an die Ulmtalsperre, wieder hinauf auf den Hinstein und abschließend zur markanten Burg.

Von Katrin Weber
Die Aussicht vom Hindstein ist wunderschön. Foto: Katrin Weber

Die Aussicht vom Hindstein ist wunderschön. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Die Aussicht vom Hindstein ist wunderschön. Foto: Katrin Weber

Die Aussicht vom Hindstein ist wunderschön. Foto: Katrin Weber

An der Staumauer wird's eng: Dort führt ein Trampelpfad weiter ins Tal. Foto: Katrin Weber

An der Staumauer wird's eng: Dort führt ein Trampelpfad weiter ins Tal. Foto: Katrin Weber

An der Ullmbachtalsperre lässt sich die Aussicht aufs kühle Nass genießen. Foto: Katrin Weber

An der Ullmbachtalsperre lässt sich die Aussicht aufs kühle Nass genießen. Foto: Katrin Weber

Für die erste Etappe kann man dem "Fuchsweg" zur Ulmbachtalsperre folgen. Foto: Katrin Weber

Für die erste Etappe kann man dem "Fuchsweg" zur Ulmbachtalsperre folgen. Foto: Katrin Weber

Am Wegesrand: Überreste der Hohen Straße, im Mittelalter die Hauptverbindung zwischen Köln und Frankfurt. Foto: Katrin Weber

Am Wegesrand: Überreste der Hohen Straße, im Mittelalter die Hauptverbindung zwischen Köln und Frankfurt. Foto: Katrin Weber

Wer die selbst zusammengestellte Runde laufen möchte, der sollte auf jeden Fall festes Schuhwerk anziehen und trittsicher sein. Foto: Katrin Weber

Wer die selbst zusammengestellte Runde laufen möchte, der sollte auf jeden Fall festes Schuhwerk anziehen und trittsicher sein. Foto: Katrin Weber

Der Wald ist gerade um das waldreiche Greifenstein ein besonderes Erlebnis. Foto: Katrin Weber

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In der Nähe von Holzhausen muss man sich entscheiden, ob man den direkten Weg nach Greifenstein nimmt oder noch ein Stück in Richtung Greifenthal marschiert. Foto: Katrin Weber

In der Nähe von Holzhausen muss man sich entscheiden, ob man den direkten Weg nach Greifenstein nimmt oder noch ein Stück in Richtung Greifenthal marschiert. Foto: Katrin Weber

Oft sieht man schöne Hinweistafeln. Foto: Katrin Weber

Oft sieht man schöne Hinweistafeln. Foto: Katrin Weber

Festes Schuhwerk ist für die Tour von Greifenstein an den Ulmbach, hinauf auf den Hinstein und zurück zur Burg Greifenstein zu empfehlen. Foto: Katrin Weber

Festes Schuhwerk ist für die Tour von Greifenstein an den Ulmbach, hinauf auf den Hinstein und zurück zur Burg Greifenstein zu empfehlen. Foto: Katrin Weber

Ein paar Meter hinter dem Forsthaus Greifenthal liegt dieser Weiher, an dem der Wanderer vorbeikommt. Foto: Katrin Weber

Ein paar Meter hinter dem Forsthaus Greifenthal liegt dieser Weiher, an dem der Wanderer vorbeikommt. Foto: Katrin Weber

Muh! Zum Start und am Ziel gab es Zuschauer, die lautstark anfeuerten. Foto: Katrin Weber

Muh! Zum Start und am Ziel gab es Zuschauer, die lautstark anfeuerten. Foto: Katrin Weber

Auf dem Weg vom Hindstein nach Greifenstein liegt der Fokus auf der Burg mit ihren markanten Zwillingstürmen. Foto: Katrin Weber

Auf dem Weg vom Hindstein nach Greifenstein liegt der Fokus auf der Burg mit ihren markanten Zwillingstürmen. Foto: Katrin Weber

An der Skihütte Greifenstein bietet sich unserer Redakteurin Katrin Weber bei einer Rast ein traumhafter Ausblick über das Dilltal. Foto: Katrin Weber

An der Skihütte Greifenstein bietet sich unserer Redakteurin Katrin Weber bei einer Rast ein traumhafter Ausblick über das Dilltal. Foto: Katrin Weber

Das Spezial: Wer mag, der kann noch eine Runde um die Burg laufen. Der Rundweg ist ausgeschildert. Foto: Katrin Weber

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Idylle: Am Ulmbach führt die Route ein Stück entlang des Westerwaldsteiges. Foto: Katrin Weber

Idylle: Am Ulmbach führt die Route ein Stück entlang des Westerwaldsteiges. Foto: Katrin Weber

Idylle: Am Ulmbach führt ein Stück der Westerwaldsteig entlang. Foto: Katrin Weber

Idylle: Am Ulmbach führt ein Stück der Westerwaldsteig entlang. Foto: Katrin Weber

Zugabe: Wer nach der Tour von Greifenstein an die Ulmbachtalsperre über Holzhausen und das Forsthaus Greifenthal zurück nach Greifenstein noch nicht genug hat, der kann an der Burg beispielsweise den Rundweg gehen. Foto: Katrin Weber

Zugabe: Wer nach der Tour von Greifenstein an die Ulmbachtalsperre über Holzhausen und das Forsthaus Greifenthal zurück nach Greifenstein noch nicht genug hat, der kann an der Burg beispielsweise den Rundweg gehen. Foto: Katrin Weber

In der Abendsonne glänzt die Burg Greifenstein besonders schön. Sie war das Ziel der Wanderung. Foto: Katrin Weber

In der Abendsonne glänzt die Burg Greifenstein besonders schön. Sie war das Ziel der Wanderung. Foto: Katrin Weber

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DER RUNDWEG

Länge: Rund 14,4 Kilometer.

Höhenmeter: Rund 340 Höhenmeter.

Dauer: Wanderzeit etwa fünf Stunden.

Strecke: Hauptsächlich führt der Weg über befestigte Wege, schmale Pfade und einige Meter auf Asphalt.

Anreise und Parken: Mit dem Auto auf die K 386. Am Ortseingang aus Richtung Greifenthal kommend befindet sich ein großer Parkplatz.

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Greifenstein Ort Hessen Lahn-dill-kreis Greifenstein dossier-115
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