Montag, 13.07.2020 - 17:00
4 min
Von Kühen, Talsperre und Fernsicht rund um Greifenstein
Von Katrin Weber
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DER RUNDWEG
Länge: Rund 14,4 Kilometer.
Höhenmeter: Rund 340 Höhenmeter.
Dauer: Wanderzeit etwa fünf Stunden.
Strecke: Hauptsächlich führt der Weg über befestigte Wege, schmale Pfade und einige Meter auf Asphalt.
Anreise und Parken: Mit dem Auto auf die K 386. Am Ortseingang aus Richtung Greifenthal kommend befindet sich ein großer Parkplatz.
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