Wahlplakate der "Linken" in Greifenstein und Breitscheidzerstört

Unbekannte haben Wahlplakate zerstört.

GREIFENSTEIN - Vandalismus und Zerstörungswut beklagt die Partei "Die Linke". Anlass ist die Zerstörung ihrer Wahlplakate, so Tim Zborschil aus Greifenstein, stellvertretender Kreis-Vorsitzender. Und zwar in Greifenstein und in Breitscheid. Die Plakate seien in einigen Ortsteilen alle zerstört und regelrecht in kleine Teile zerschnitten worden.

"Besonders geschmacklos" sei, so Zborschil, dass insbesondere die Personenplakate betroffen seien. Man habe "besonderen Wert darauf gelegt den Kandidat*innen das Gesicht aufzuschlitzen".

Zborschil hat Anzeige gestellt. Das bestätigt auch die Polizeisprecherin in Dillenburg auf Nachfrage. Dort sei die Anzeige am Montag eingegangen. Die Zerstörung der Plakate sei am Samstag entdeckt worden, betroffen seien zumindest alle Greifensteiner Ortsteile. Mehr stehe zurzeit nicht fest, die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung seien angelaufen.