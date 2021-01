Waldhof zieht im Frühjahr um

Im Frühjahr verlassen die Patienten die Klinik Waldhof in Richtung Gießen. Archivfoto: Martin Heller

GREIFENSTEIN/GIESSEN - Greifenstein/Gießen (red). In diesem Frühjahr zieht die Pneumologische Klinik Waldhof Elgershausen in das Agaplesion Evangelische Krankenhaus Mittelhessen, das "EV", nach Gießen um. Mit dem Abschluss der Umbauten versorgen die Schwesternkliniken dann insgesamt 320 Betten. So die Mitteilung der Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Mittelhessen gemeinnützige GmbH. Von den vormals 200 Waldhof-Mitarbeitern gehen 150 mit nach Gießen. Viele haben aber schon im Vorfeld aufgehört. Ein kleiner Teil geht mit Schließung der Klinik trotz Fahrtkostenzuschlag wegen zu langer Anfahrtswege.

Kürzere Wege für Patienten am neuen Standort

Die Schwesternklinik in Elgershausen gehört als Fachabteilung für Pneumologie, Infektiologie, Internistische Intensiv-, Beatmungs- und Schlafmedizin schon lange zum "EV". Mit dem Umzug nach Gießen sollen beidseitig Synergieeffekte ausgeschöpft werden. Der Waldhof bietet den Patienten bisher ein sehr differenziertes pneumologisches, thoraxonkologisches, infektiologisches sowie intensiv-, beatmungs-, schlaf- und palliativmedizinisches Leistungsspektrum. Dieses soll in seinem Umfang und seiner personellen Ausstattung genauso erhalten bleiben.

Neben dem größeren Spektrum, so die gGmbH, an medizinischen Fachdisziplinen und moderner Medizintechnik bietet der Umzug auch kürzere Wege für Patienten, die von mehreren Fachrichtungen behandelt werden können. Für Mitarbeitende ergeben sich Einblicke in neue Fachbereiche und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Im Frühjahr verlassen die Patienten die Pneumologische Klinik Waldhof Elgershausen in Richtung Gießen. So soll es nach dem Umbau aussehen, das Agaplesion Evangelische Krankenhaus Mittelhessen in Gießen.

Derzeit bietet die Pneumologische Klinik Platz für 65 Betten in Elgershausen und 47 in Gießen. Nach dem Umzug stehen am Standort Gießen insgesamt 320 Betten zur Verfügung. Der pneumologische Bereich bietet neben modernen Behandlungsmöglichkeiten ein Zentrum für Weaning (Entwöhnung invasive Beatmung) und ein Therapiezentrum für außerklinische Beatmung.

Umzug innerhalb von drei Wochen abgeschlossen

Geplant ist der Klinikumzug für einen Zeitraum von drei Wochen. Die Waldhof-Patienten werden an zwei Tagen nach Gießen gebracht. Dabei helfen die Johanniter und das DRK den Kliniken.