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Donnerstag, 16.07.2020 - 23:00
4 min

Wenn die Kirche zu den Campern an die Ulmbachtalsperre kommt

Jedes Jahr kommen die Mitarbeiter von den Open-Air-Campaigners auf den Campingplatz an der Ulmbachtalsperre bei Beilstein. Sie sprechen mit den Urlaubern über die wichtigen Werte im Leben.

Von Lothar Rühl
Auf dem Campingplatz an der Ulmbachtalsperre treffen sich Urlauber, um mit den Open-Air-Campaigners über Gott nachzudenken. Ulrich Hofius (rundes Bild) sagt, dass die Menschen auf Reisen entspannter und damit zugänglicher für Gott seien. Fotos: Lothar Rühl

Auf dem Campingplatz an der Ulmbachtalsperre treffen sich Urlauber, um mit den Open-Air-Campaigners über Gott nachzudenken. Ulrich Hofius (rundes Bild) sagt, dass die Menschen auf Reisen entspannter und damit zugänglicher für Gott seien. Fotos: Lothar Rühl

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Auf dem Campingplatz an der Ulmbachtalsperre treffen sich Urlauber, um mit den Open-Air-Campaigners über Gott nachzudenken. Ulrich Hofius (rundes Bild) sagt, dass die Menschen auf Reisen entspannter und damit zugänglicher für Gott seien. Fotos: Lothar Rühl

Auf dem Campingplatz an der Ulmbachtalsperre treffen sich Urlauber, um mit den Open-Air-Campaigners über Gott nachzudenken. Ulrich Hofius (rundes Bild) sagt, dass die Menschen auf Reisen entspannter und damit zugänglicher für Gott seien. Fotos: Lothar Rühl

Ulrich HofiusFoto: Lothar Rühl

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Greifenstein Ort Hessen Lahn-dill-kreis Greifenstein Beilstein
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