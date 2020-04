Wer aus Beilstein kennt "Philipp" und "Anton"?

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Greifenstein-Beilstein (red). Vermutlich heißen sie wirklich Anton und Philipp, und höchstwahrscheinlich, so vermutet es die Herborner Polizei, war bei dem, was sie in Beilstein getrieben haben, reichlich Alkohol im Spiel.

Was ist geschehen? Laut Polizei sind in der Nacht zum Sonntag in der Westerwaldstraße um kurz vor 3 Uhr Anwohner von Lärm geweckt worden. Zwei Männer, die sich gegenseitig mit "Anton" und "Philipp" ansprachen, hoben einen nicht zugelassenen Opel Corsa an und warfen ihn auf die Seite. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und hofft, was die Identität von "Anton" und "Philipp" angeht, auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zu erreichen sind die Ermittler unter Telefon 0 27 72-4 70 50.