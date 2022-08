Wohlfühl-Musik in der Greifensteiner Barockkirche

Auf eine musikalische Reise möchten Emilia Bullmann und Jochen Günther die Zuhörer in der Greifensteiner Barockkirche mitnehmen. Foto: Wolfgang Leineweber

GREIFENSTEIN - Von den "Beatles" bis zu Adele - Emilia Bullmann und Jochen Günther präsentieren am Samstag, 3. September, ab 18 Uhr zeitlos schöne Songs und nehmen die Zuhörer in der Barockkirche Greifenstein mit auf eine musikalische Reise.

Mit zwei akustischen Gitarren und zweistimmigem Gesang verzaubert das Duo aus Rheinhessen mittlerweile wieder regelmäßig sein Publikum: Die beiden ergänzen sich gut und schaffen eine wunderbare Atmosphäre zum Wohlfühlen - immer mit Liedern, die beim Spielen viel Spaß machen und die sehr gut in den akustischen Raum der Barockkirche passen.

Von Klassikern wie "Can't help falling in Love" von Elvis oder "To love Somebody" von den "Bee Gees" bis hin zu modernen Liedern und Charthits wie "Perfect" von Ed Sheeran und "Dance Monkey" von "Tones and I" erklingen zweistimmige Interpretationen, die unter die Haut gehen.

Emilia Bullmann ist 19 Jahre alt und singt mit klarer, kraftvoller und gleichzeitig zarter Stimme. Sie gab bereits etliche Vorstellungen, beispielsweise beim Johannisfest in Mainz, bei Hoffesten in Rheinhessen und in vielen Kirchen.

Jochen Günther spielte 25 Jahre lang Leadgitarre bei "Norfolk & Goode", inzwischen auch bei den "Pretty lies Light" und mit Anna Offen. Er hat etliche CDs veröffentlicht, auf vielen Bühnen und bei Festivals in ganz Deutschland Musik gemacht.

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei; um eine Spende am Ausgang wird gebeten.