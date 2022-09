Würdigung für ein Beilsteiner Projekt

Das Engagement für Natur, Sport und Kinder bringt dem TuSpo "Nassau" Beilstein 2000 Euro ein. Foto: TuSpo Beilstein

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN-BEILSTEIN - Nicht nur der TuSpo "Nassau" Beilstein konnte sich kürzlich über 2000 Euro freuen, sondern damit auch alle Vereine und Menschen, die sich dem Projekt "Natur und Sport mit Kindern gemeinsam in Einklang bringen" in Beilstein verschrieben haben. Dazu gehört ferner der Nabu Beilstein, der ASV Ulmtal, die Grundschule Beilstein, die Salver Imker sowie die Förster Siegfried Donner und Michael Junker. Das Geld stammt aus der "Schlappekicker"-Aktion der Frankfurter Rundschau und würdigt Sportvereine, die sich in ihrem Alltag in besonderer Weise mit innovativen und gesellschaftlich wichtigen Projekten hervortun.

Überbringer der guten Nachricht waren Jürgen Fleischer von der Rundschau und Harald Stenger, ehemaliger DFB-Pressesprecher und Vorsitzender des "Schlappekicker"-Gremiums. In der Jury saßen auch Persönlichkeiten wie Harald Schmid und Sylvia Schenk.