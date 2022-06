1. Februar wird Stichtag für die Kita-Aufnahme in Hohenahr

Der Bau des neuen Kindergartens in Altenkirchen verläuft planmäßig. Archivfoto: Gert Heiland

HOHENAHR-HOHENSOLMS - Die Gemeindevertretung Hohenahr legt den 1. Februar eines Kalenderjahres als Anmeldestichtag für die Kindertagesstätten fest. Dafür haben sich die Gemeindevertreter in ihrer jüngsten Sitzung unter dem Vorsitz von Stefan Schaub (SPD) einstimmig ausgesprochen.

Verbindliche Aufnahmeanträge können jederzeit gestellt werden. Über die Aufnahme als solche wird jedoch jeweils zum 1. Februar entschieden. Später eingehende Anträge werden nach Alter des Kindes, Eingangsdatum des Antrages sowie der Platzkapazitäten der einzelnen Kindertagesstätte berücksichtigt. In der Anmeldung anzugeben ist die Wunschkindertagesstätte ebenso wie der Zweit- und Drittwunsch als "Ausweichkindertagesstätte". Diese Änderung tritt am 1. August in Kraft.

Bürgermeister Armin Frink (parteilos) teilte mit, dass sich seinerzeit anlässlich des "Forsttages" schon abgezeichnet habe, dass die Waldschäden nochmals zunehmen würden. Dies habe sich bewahrheitet. Der Borkenkäferbefall und auch die Verkehrssicherungspflicht an den Wegrändern hätten zu Mehraufwendungen im Bereich "Forst" geführt und diese Kostenstelle mit 105 147,73 Euro belastet. Als größte Positionen wurden Fremdleistungen und andere Umsatzleistungen (Unternehmereinsatz) genannt. Die Mehraufwendungen wurden hierfür mit 85 482,13 Euro beziffert. Die Mehraufwendungen konnten durch Mehreinnahmen von 150 951,28 Euro im Bereich Holzverkauf gedeckt werden. Das Parlamentsvotum erfolgte ohne Gegenstimmen.

Einstimmig sprachen sich die Hohenahrs Parlamentarier für die Aufstellung der Bebauungspläne und die Anpassung der Flächennutzungspläne "Eichenhardtsboden" (Gemarkung Erda), "Zimmermannsacker" (Gemarkung Hohensolms) und "Südlich der Bergstraße" (Gemeinde Groß-Altenstädten) aus. Bei der Abstimmung "Zimmermannsacker" kam es zu einer Enthaltung (CDU).

Die Prüfungen der Jahresabschlüsse der Gemeinde Hohenahr zum 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2016 wurden einstimmig angenommen.

Bürgermeisterwahl

für gültig erklärt

Auch die Gültigkeit der Direktwahl des Bürgermeisters wurde ohne Gegenstimmen verabschiedet. Wahlberechtigt waren 4028 Bürger. 2162 Wähler hatten ihre Stimmen abgegeben, davon waren 2139 gültig und 23 ungültig. Markus Ebertz wurde mit einem Stimmenanteil von 73,91 Prozent als Bürgermeister der Gemeinde Hohenahr gewählt. Auf den Mitbewerber Tilmann Kammler entfielen 26,09 Prozent der Stimmen.

Bürgermeister Armin Frink gab bekannt, dass die Gutachten zu den einzelnen Sportplätzen mittlerweile eingegangen seien. Für die Sportplätze in Altenkirchen und Erda würden keine grundhaften Sanierungen anstehen. Mit einem neuen Förderprogramm sei bis zum Herbst zu rechnen. Dieses gelte es abzuwarten.

In der Jugendburg in Hohensolms, die mit bis zu 90 Plätzen belegt werden könne, seien derzeit 53 geflüchtete Personen untergebracht.

"Die Arbeiten an der neuen Kindertagesstätte in Altenkirchen verlaufen planmäßig. Es zeichnet sich ab, dass auch der Außenbereich bis zum Spätsommer hin fertiggestellt werden kann", erläuterte der Bürgermeister. Im Gange seien auch die Planungen für die Schaffung eines Jugendraumes in Altenkirchen.