Altenkirchen feiert ab Freitag wieder Kirmes

HOHENAHR-ALTENKIRCHEN - Die Ortsvereine Altenkirchen veranstalten von Freitag bis Sonntag, 19. bis 21. August, nach zwei Jahren coronabedingter Auszeit wieder eine Kirmes. Diese findet im etwas kleineren Rahmen im Zelt am Sportheim statt.

Auftakt ist am Freitag um 19 Uhr mit dem Fassbieranstich und dem anschließenden Dorfabend. Am Samstag ist ab 19 Uhr Party-Stimmung angesagt bei der Hüttengaudi mit DJ Ernesto aus Tirol. Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr ein Kirmesgottesdienst. Ab 12 Uhr sorgen "Mir zwo und de Frank" beim Frühschoppen für Livemusik. Um 12 Uhr beginnt die traditionelle Altenkirchener Mittagstafel. Kammbraten mit Kartoffelgratin und Salat können bis Donnerstag, 18. August, vorbestellt werden bei Helmut Koch, Telefon 0 64 44-82 10. Ab 15 Uhr gibt es zudem Kaffee und Kuchen.