Bagger schaffen den Baugrund für die neue Kita in Erda

Die Hohenahrer Kindertagesstätten sind in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter Thema gewesen. So berichtete Bürgermeister Armin Frink (parteilos), dass die Erdarbeiten für die neue Kita in Erda begonnen haben (Foto). Anfang September soll das Gebäude in Angriff genommen werden. Für die neue Kita Altenkirchen haben die Fachplaner ihre Aufträge erhalten. Mitte Juli könne mit der Gesamtplanung begonnen werden, erläuterte der Bürgermeister. Der Regelbetrieb der Kitas startet heute (Montag). Probleme bereiten nach Angaben von Frink die Sommerferien, da keine Gruppen gemischt werden dürften. Eine Lösung sei in Arbeit, sagte er. gh/Foto: Gert Heiland