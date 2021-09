Brückensanierung in Erda betrifft auch Busse

Auf den Linien GI-42 und GI-81 kann es durch Sanierungsarbeiten in Erda zu Verzögerungen kommen. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

HOHENAHR-ERDA - Aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Brücke in Erda wird die Goßbachstraße vom Montag, 13. September, bis voraussichtlich 22. Oktober halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird währenddessen mit einer Ampel geregelt.

Bei der Sanierung werden an der Brücke der Asphalt, die Abdichtung und die seitlichen Brückenkappen erneuert. An der Unterseite und den Außenseiten der Brücke werden Schadstellen am Beton beseitigt. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 126 000 Euro.

Während des ersten Bauabschnittes kann die Haltestelle "Erda Rathaus" in beide Fahrtrichtungen angefahren werden. Voraussichtlich ab 11. Oktober können die Busse der Linie GI-42 und GI-81 aus Richtung Frankenbach die Haltestelle nicht anfahren. Als Ausweichmöglichkeit bietet sich die Haltestelle "Erda Alte Zigarrenfabrik" an. Fahrgäste, die aus Gießen kommen, können dort in die Busse der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) umsteigen.

Die Abfahrten von der Haltestelle "Erda Rathaus" in Richtung Frankenbach und Gießen können während der Baumaßnahme durchgeführt werden. Allerdings muss während der kompletten Bauphase mit Verspätungen gerechnet werden.