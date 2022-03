Ein Getränkemarkt für Erda

Unter Punkt Mitteilungen sagte Bürgermeister Armin Frink (parteilos), dass Hessen Mobil die marode Brücke vor Mudersbach sanieren will; was zu Verkehrsumleitungen führen werde. Parallel soll die Ortsdurchfahrt Wilsbach saniert werden. Was ihn freue, aber es sei die Frage, ob Hessen Mobil beides gleichzeitig umsetzen müsse.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) öffnet ihre Freizeit- und Tagungshäuser für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. In der Jugendburg Hohensolms werden in den kommenden Wochen mehr als 160 Übernachtungsmöglichkeiten vornehmlich für Frauen und Kinder zur Verfügung gestellt. Wann sie kommen, sei unklar, so Frink. Die EKHN nennt die Zeit nach dem 10. April. Übrigens: Im Zweiten Weltkrieg um 1944 war die Burg Zufluchtsort, nach 1945 nahm sie Kriegsflüchtlinge auf.