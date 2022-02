3 min

Engpässe beim Personal sind noch kein Thema

Das Land Hessen hat es erlaubt und der RP in Gießen hat es verkündet: In diesen Zeiten der Corona-Pandemie darf in bestimmten Bereichen der Infrastruktur an Sonn- und Feiertagen gearbeitet werden. Zudem wäre ein Arbeitstag mit zwölf Stunden zulässig. Wie kommt das an? Zum Beispiel bei der Abfallwirtschaft in Aßlar und im Krankenhaus in Ehringshausen?

Von Gert Heiland Redakteur Wetzlar