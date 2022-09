Erda feiert Mirjam-Gottesdienst

Menschen unterschiedlicher Generationen aus dem Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill gestalten den Mirjam-Gottesdienst. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOHENAHR-ERDA - Ein schweres Thema mit der Leichtigkeit zu verbinden, die auch zum Leben dazugehört, das ist im kreiskirchlichen Mirjam-Gottesdienst in der evangelischen Kirche Erda gelungen. Um tatkräftigen Einsatz in einer explosiven Situation ging es da, aber auch um Lachen und Tanzen.

Den Gottesdienst hatte ein Team aus kreiskirchlich und kirchengemeindlich Engagierten unter Leitung von Marlene Schleicher und Jochen Gessner mit dem diesjährigen Thema "Abigajil - Initiative ergreifen" vorbereitet und gestaltet.

Mit dabei waren auch Marlene Förster und Ortrud Mechler vom Kreisverband Wetzlar/Braunfels der Evangelischen Frauenhilfe, Inge Michel für den Frauenausschuss sowie Helga Hagel und Pippa Brück für die Kirchengemeinde Erda. In der Kirchengemeinde Erda hatten die biblische Geschichte und ihre Auslegung bereits im Kindergottesdienst und in der Konfirmandenarbeit eine wichtige Rolle gespielt. Und so gab es spontanen Applaus, als eine Truppe kleiner Pippi Langstrumpfs mit zugehörigen Freunden zur Musik fröhlich durch die Kirche tanzte.

Weitere Gottesdienste

am Sonntag

Weitere Mirjam-Gottesdienste gibt es am Sonntag, 25. September, um 9.30 Uhr in die evangelische Kirche Nauborn und um 11 Uhr in der evangelischen Kirche Laufdorf.

Die Frauengruppe "After-eight" gestaltet an diesem Sonntag den Mirjam-Gottesdienst ab 10 Uhr in der evangelischen Kirche Oberbiel.