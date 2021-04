Falsche Polizisten machen keine Beute

Symbolfoto: alphaspirit/Fotolia

HOHENAHR/WETZLAR/BRAUNFELS - Erneut sind im Lahn-Dill-Kreis Betrüger auf der Suche nach neuen Opfern. In Hohenahr, Braunfels und Wetzlar riefen die Unbekannten bei Senioren an und gaben sich als Polizeibeamte aus.

In einem Fall seien bewaffnete Schwerverbrecher gefasst worden, bei denen eine Liste möglicher Opfer sichergestellt werden konnte, so der falsche Polizist am Telefon. Auch der angerufene Wetzlarer stünde angeblich auf dieser Liste. Der Senior erkannte die Masche und beendete das Gespräch. Bei weiteren Anrufen der Betrüger in Braunfels und Hohenahr ging es den Tätern ebenfalls darum, bei den Angerufenen Angst vor einer bevorstehenden Straftat zu schüren. Auch hier machten die potenziellen Opfer das Richtige: Sie beendeten das Gespräch und legten auf.

Wer sich auf die Betrüger einlässt, riskiert den Verlust sämtlicher Barschaften und Wertsachen. Das zeigt das Beispiel einer Seniorin aus Wetzlar, die Anfang März dieses Jahres den Betrügern Gold, Schmuck und Bargeld im Wert eines niedrigen sechsstelligen Euro-Betrages übergab.

Um den dreisten Betrügern keine Chance zu geben, bittet die Polizei um Mithilfe. Sprechen Sie mit älteren Mitbürgern über die Maschen der Täter. Stellen Sie sich als Ansprechpartner für ihre Angehörigen zur Verfügung.