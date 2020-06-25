Donnerstag,
25.06.2020 - 20:00
2 min
Freibad Groß-Altenstädten ist startklar
500 Gäste pro Tag dürfen von Samstag an das Freibad in Groß-Altenstädten besuchen. Wer kommen will, muss seine Eintrittskarte online lösen.
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