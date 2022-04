Geld für Aßlar, VfB Erda und TuSpo Beilstein

Der TuSpo Nassau Beilstein engagiert sich immer wieder für die Umwelt, jüngst mit einer Pflanzaktion. Archivfoto: TuSpo Beilstein

ASSLAR/HOHENAHR/GREIFENSTEIN/BISCHOFFEN - Aßlar/Hohenahr/Greifenstein/Bischoffen (gh). Hessens Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) hat 343 Zuwendungsbescheide an hessische Sportvereine und Gemeinden in der Gesamthöhe von mehr als 5,5 Millionen Euro unterzeichnet. In den Genuss einer Finanzspritze kommen auch heimische Vereine und Kommunen.

Über 10 000 Euro kann sich die Stadt Aßlar freuen. Dieses Geld wird zum einen für die Aufwandsentschädigung für den Sportcoach verwandt. Zum anderen geht es an Vereine für Anschaffungen wie Bälle und Trikots, vor allem aktuell für Flüchtlinge aus der Ukraine, die sich sportlich einbringen wollen, aber auch für Übungsleiterhonorare. Im Einzelnen dürfen sich folgende Aßlarer Vereine über einen Obolus freuen: TV Aßlar und Werdorf, FSV Berghausen, FC Bechlingen und Werdorf sowie die DLRG.

Der Verein für Bewegungsspiele 1930 Erda erhält 7300 Euro für die Umrüstung seiner Flutlichtanlage auf LED.

Der Turn- und Sportverein Nassau Beilstein bekommt 7000 Euro für weitere Energie- und Umweltschutzmaßnahmen und der Tennisklub Bischoffen 6600 Euro für die Sanierung des Klubheims. Mit 1100 Euro für die Erneuerung der Eingangstüren, Holztreppe und Sanitäranlagen des Sportheims greift das Land dem FC Werdorf unter die Arme.