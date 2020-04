Gemarkung Erda ist aufgeräumt

Haben sich engagiert (v. l.): Horst Gundlach, Burkhard Frös, Edgar Rücker (1. Beigeordneter), Klaus Geier (verdeckt), Willi Netz (Alt-Bürgermeister), Jörg Leiter, PetraHofmann, Susanne Trautwein-Keller, Andreas Hoch, Hans Kammler, Armin Frink, Michael Strömmer und Ralf Ufer. Foto: Susanne Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hohenahr-Erda (gh). Das Flurbereinigungsverfahren in Erda ist abgeschlossen. Hans Kammler, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft (TG), Bürgermeister Armin Frink (parteilos) und Verfahrensleiter Burkhard Frös vom Amt für Bodenmanagement (AfB) Marburg zogen gemeinsam mit weiteren Beteiligten eine zufriedene Bilanz.

Ausschlaggebend für die Einleitung des Verfahrens in 1991 war die ausgeprägte Besitzersplitterung dank der Realteilung, also der Aufteilung eines Grundstücks in zum Beispiel zwei gleiche Grundstücke für zwei Erben. Dadurch hatten die Flurstücke eine mittlere Größe von 2000 Quadratmetern und waren im Schnitt 120 Meter lang, erklärte Frös.

1026 Hektar, fast die gesamte Gemarkung Erda mit Ausnahme der Ortslage, wurden neu geordnet. Aus mehr als 3300 kleineren Flurstücken wurden rund 1400 größere und besser geformte. Und es entstand ein Wege- und Gewässernetz, das den heutigen Anforderungen gerecht wird.

HVBG Übergeordnete Behörde der Ämter für Bodenmanagement ist die Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG). Sie gliedert sich in das Hessische Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation als Mittelbehörde und die sieben Ämter für Bodenmanagement (AfB) mit fünf Außenstellen sowie Anlaufstellen. Die HVBG vereint die Landesvermessungs-, Kataster- und Flurbereinigungsbehörden. Zu den Kernkompetenzen zählt das Führen des Liegenschaftskatasters.

"Ich hätte nie gedacht, dass ein Flurbereinigungsverfahren so lange dauert, doch wenn man verstanden hat, was alles dahintersteckt, erklärt sich die Zeit", so das Fazit von Frink. Von zwei Wegebaumaßnahmen profitieren die Erdaer besonders: von der Verbindung zwischen den beiden Gewerbegebieten mit der neuen Brücke über die Aar und vom Bau des Zufahrtswegs mit Buswendeschleife zur Grundschule. Frink: "Dadurch ist der Schulweg für unsere Jüngsten viel sicherer geworden."

TG-Vorsitzender Kammler hob das vorausschauende Handeln der Kommune hervor, die bereits in den 1980er Jahren genug Land erworben habe, um Maßnahmen wie Waldrandgestaltung, Bachlaufrenaturierung und Biotopvernetzung zu ermöglichen.

Das Gewässernetz der Gemarkung erhielt bis zu zehn Meter breite Uferrandstreifen, auf insgesamt fast 22 Kilometern. Diese Verbreiterung der Bachparzellen ermöglicht eine ungestörte und bessere ökologische Eigenentwicklung. Der Nährstoffeintrag wird reduziert und die Gewässerdynamik gefördert. Ferner sind die Uferrandstreifen Lebensraum für Tiere und Pflanzen.

Thementafeln

informieren

Für entfallene Wege in den landwirtschaftlichen Flächen, die der Tier- und Pflanzenwelt als Vernetzungsstrukturen und Lebensräume dienten, wurden Saumstreifen und unbefestigte Wege neu angelegt und zusätzlich Ackerflächen in Grünland umgewandelt.

Gemeinsam mit dem Vorstand der TG und den Bürgern wurden die Thementafeln "Typisch Erda" entwickelt und in der Gemarkung aufgestellt. Diese informieren über orts- und gemarkungsspezifische Themen, wie Geschichte, Tier- und Pflanzenarten, Geografie, Geologie, Landwirtschaft. Dabei wirkten auch Schüler der fünften und sechsten Klasse der Dünsbergschule mit.

Ins Flurbereinigungsverfahren wurden mehr als zwei Millionen Euro investiert. EU, Bund und Land förderten rund 85 Prozent dieser Kosten. Der Rest, vor allem die Kosten für die öffentliche Infrastruktur, wird von der Gemeinde Hohenahr getragen.

Ralf Ufer (AfB Marburg) überreichte Urkunden zum Dank für den jahrelangen Einsatz an den Vorstand der TG: "Es ist heute leider nicht mehr selbstverständlich, sich in seiner Freizeit ehrenamtlich einsetzen. Nur mit Ihrer Unterstützung sind diese guten Ergebnisse im Verfahren erreicht worden. Sie haben sich damit in besonderer Weise um die zukunftsfähige Entwicklung der Gemarkung Erda verdient gemacht", lobte Ufer.