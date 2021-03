Geschichten und Gedichte von Heinz Bördner

Jetzt teilen:

HOHENAHR-ERDA - Heinz Bördner hat sich inzwischen eine kleine Fangemeinde "erschrieben". Jüngst war er wieder am Schreibtisch. Herausgekommen ist ein neues Büchlein mit dem programmatischen Titel "Gedischterscher und Geschischterscher".

Auf 107 Seiten versammelt der Erdaer darin ebensolche Texte, manche sind in Mundart verfasst. Ab und an blitzt der Umstand durch, dass Bördner auch ein passionierter Büttenredner ist.

In den Stücken geht es um Geburtstagsgrüße und Baumschnitt, um Rotwein und Tragflächentechnik. An einem Krankenhausaufenthalt lässt er den Leser detailreich ebenso teilhaben wie an seinen Erlebnissen beim Urlaub im Bayerischen Wald.

Glanzlichter in diesem Büchlein sind aber die kurzen Reime zum Schmunzeln, die an Limericks erinnern. Vom Alltag ablenken will er und zum Schmunzeln anregen, schreibt der gebürtige Aumenauer, und das könne man in diesen Zeiten auch durch Texte über das Virus erreichen, meint er.