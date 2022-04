Hohenahr lädt wieder zu Ferienspielen ein

Jetzt teilen:

HOHENAHR - Die Gemeinde Hohenahr bietet wieder Ferienspiele an, in fast gewohnter Form. Sie finden im gesamten Zeitraum der Sommerferien statt, also vom 23. Juli bis 4. September.

Eine Broschüre wird es nicht geben; Eltern und Kinder finden wieder ein Formular zum Ausfüllen auf der Homepage und im Blättchen.

Alle bis dahin geltenden Hygienevorschriften müssen eingehalten werden. Bis zu einer vorgeschriebenen Frist werden die Kinder den Veranstaltungen zugeteilt und bei Überbuchung wird gelost. Dann werden die Eltern/Kinder und auch die Vereine per Mail über ihre Teilnahme bzw. Nichtteilnahme benachrichtigt.

Sämtliche Kosten, die bei der Veranstaltung anfallen, können wieder mit der Gemeinde abgerechnet werden. Der Kostenrahmen sollte jedoch 100 Euro nicht übersteigen.

Eltern und Kindern entstehen auch in diesem Jahr keine Kosten. Dafür dankt die Gemeinde den mitwirkenden Vereinen, die die Kosten selbst getragen haben.

Wer bei den Ferienspielen mitwirken will, kann sich bis spätestens 9. Juni anmelden.