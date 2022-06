Hohenahrer Ferienspiele machen 36 Angebote

Rückblick: Bei den Hohenahrer Ferienspielen 2019 bietet der TV Erda 1911 einen Schnupperkurs im Dirtpark Hohenahr an. Archivfoto: TV Erda

Jetzt teilen:

HOHENAHR - Die Gemeinde Hohenahr bietet in diesem Jahr bei den Ferienspielen 36 Veranstaltungen von Vereinen, Institutionen und Privatpersonen an. Die Teilnahme für die Kinder ist kostenlos, teilt die Gemeinde in einer Presseerklärung mit.

Der Anmeldebogen ist auf https://tinyurl.com/bde62kc9 zu finden. Außerdem wird er an der Schule verteilt. Ausgefüllte Bögen müssen bis spätestens Dienstag, 12. Juli, in den Briefkasten der Gemeinde Hohenahr in Erda, Rathausplatz 6, eingeworfen werden.

Bei Überbuchung wird gelost. Ob ein Kind an den Veranstaltungen teilnehmen kann, erfahren die Interessenten per E-Mail ab Montag, 18. Juli. Daher muss bei der Anmeldung auch die E-Mail-Adresse angegeben werden.