Hohenahrer "Rampenferkel" zeigen selbst erarbeitetes Stück

Die "Rampenferkel" verlesen gemeinsam eine Definition für Identifikation. Es folgte die klare Aussage eines Einzelnen: "Identifikation ist Bullshit."

HOHENAHR-GROSSALTENSTÄDTEN - HOHENAHR-GROßALTENSTÄDTEN (hpz). Zwölf Hohenahrer Kinder haben am Sonntagabend ihr erfundenes Theaterstück "Ich mit Abstand" vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Großaltenstädten aufgeführt. Dabei zeigten die "Rampenferkel", wie sich das quirlige Ensemble nennt, eine Menge schauspielerisches Talent, Spaß am darstellenden Spiel und die Fähigkeit, ein Thema gründlich zu erarbeiten und in Szenen umzusetzen.

Ohne Theaterpädagogin Tanja Marcotte, die eine Menge an Erfahrung als Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin mitbringt, wäre das nicht möglich gewesen. Die 40-jährige Großaltenstädterin hat 2001 mit der Ausbildung zur Bühnendarstellerin begonnen, hat als Hermia in Shakespeares "Mitsommernachtstraum" ebenso auf der Bühne gestanden wie als "Findus" beim Wittener Kindertheater, war als Choreografin und Regieassistentin tätig und hat offensichtlich ein Händchen für Kinder. "Wir haben am Jahresanfang begonnen, ich habe ein Thema angegeben und dann kam Corona", erzählt Marcotte. So kam zum Thema "Identität" das Thema "Corona" und die Kinder improvisierten. "Bei unserem letzten Stück 2018 haben wir noch die Texte aufgeschrieben, aber dieses Mal habe ich den Kindern zugetraut, dass sie mit Stichworten arbeiten und es klappt sehr gut", erklärt die Ensembleleiterin nicht ohne Stolz.

Während des Shutdowns wurde im Chat gearbeitet und die Kinder brachten ihre Pandemie-Erfahrungen mit ein. So entstand "Ich mit Abstand", eine Montage von Versatzstücken ohne durchgängige Handlung, eine Art Improvisationstheater, das die Kinder hervorragend meisterten.

Auf der Bühne standen: Ida Becker, Fynn Gombert, Hilda Marcotte, Marie Netz, Elena Opel, Mia Poppe, Nico Schaub, Mia Schinas, Marie Luisa Stoll, Antonia Simon und Lilly Simon.