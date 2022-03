Hohenahrer wählen Markus Ebertz zum Bürgermeister

Markus Ebertz ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Hohenahr gewählt worden. Archivfoto: Heiland/Grafik: Köhler

HOHENAHR - Der hessische Gerichtsvollzieherverband muss sich einen neuen Vorsitzenden suchen, denn Markus Ebertz ist am Sonntag zum neuen Bürgermeister von Hohenahr gewählt worden. Der 51-Jährige aus Bicken erreichte 73,9 Prozent der gültigen Stimmen. Sein Mitbewerber Tilmann Kammler (47) aus Krofdorf, der wie Ebertz als unabhängiger Kandidat angetreten war, kam auf 26,1 Prozent.

Die Amtszeit von Bürgermeister Armin Frink endet am 30. Juni. Am 1. Juli übernimmt dann der neue Mann an der Spitze der Gemeindeverwaltung die Geschäfte.

Ein ausführlicher Bericht folgt im Laufe des Abends.