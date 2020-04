Hohensolms: Transporter schlägt in Wohnhaus ein

Da wo mal die Haustür war, ist der Kleintransporter in das Haus in der Waldstraße eingeschlagen. Foto: Feuerwehr Hohenahr/Tim Keßler

Hohenahr-Hohensolms (kel). Autos gehören in die Garage und passen nicht durch die Haustür. Diese Feststellung mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Waldstraße in Hohensolms am Donnerstagnachmittag machen. Verletzt wurde niemand.

Genau dort, wo bisher die Haustür des Wohnhauses war, ist am Donnerstag ein Opel-Kleintransporter eingeschlagen. "Der Wagen ist aus bisher unbekannter Ursache ohne Insassen losgerollt und rückwärts in das Wohnhaus eingeschlagen", erklärte Hohenahrs Gemeindebrandinspektor Lars Spitznagel auf Nachfrage dieser Zeitung. Geparkt war der Wagen offenbar auf der abschüssigen Steinstraße, die genau auf das Wohnhaus in der Waldstraße zuläuft. Der Einschlag war so heftig, dass das Auto bis auf die Höhe der Außenspiegel in das Haus krachte und stecken blieb.

Die Bewohner seien laut Spitznagel zwar zu Hause gewesen, glücklicherweise hätten diese zum Zeitpunkt des Einschlags aber im Wohnzimmer gesessen. Verletzt wurde niemand.

Ein von der Feuerwehr verständigter Bausachverständiger des Lahn-Dill-Kreises habe laut Feuerwehr die Statik des Hauses überprüft. Nach der entsprechenden Freigabe zogen die Einsatzkräfte der Wehren aus Hohenahr, Groß-Altenstädten und Erda den Kleintransporter mit einer Seilwinde heraus und stützten das Mauerwerk ab. "Das Haus ist zwar laut Statiker weiterhin bewohnbar, trotzdem werden die Bewohner heute zunächst nicht hier übernachten", erklärte Gemeindebrandinspektor Spitznagel.