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Freitag, 15.05.2020 - 14:00
3 min

Jugendburg Hohensolms in Gefahr

Die Jugendburg Hohensolms, die Jugendbildungsstätte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau steht leer. Ein Umstand, der den Leiter des Burgteams, Peter Perrins, nicht kalt lässt.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Die Jugendburg liegt hoch über Hohensolms in einer schönen Landschaft. Doch wegen Corona können dies derzeit keine Gäste genießen. Archivfoto: EKHN

Die Jugendburg liegt hoch über Hohensolms in einer schönen Landschaft. Doch wegen Corona können dies derzeit keine Gäste genießen. Archivfoto: EKHN

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Fotos
Die Jugendburg liegt hoch über Hohensolms in einer schönen Landschaft. Doch wegen Corona können dies derzeit keine Gäste genießen. Archivfoto: EKHN

Die Jugendburg liegt hoch über Hohensolms in einer schönen Landschaft. Doch wegen Corona können dies derzeit keine Gäste genießen. Archivfoto: EKHN

Sonst tummeln sich auf dem Hof und in der Regenbogenhalle viele junge Gäste. Foto: Gert Heiland

Sonst tummeln sich auf dem Hof und in der Regenbogenhalle viele junge Gäste. Foto: Gert Heiland

Peter Perrins nutzt die Zwangspause und lässt Verschönerungsarbeiten erledigen. Foto: Gert Heiland

Peter Perrins nutzt die Zwangspause und lässt Verschönerungsarbeiten erledigen. Foto: Gert Heiland

Leere Stühle und Tische im Speisesaal. Foto: Gert Heiland

Leere Stühle und Tische im Speisesaal. Foto: Gert Heiland

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