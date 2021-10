K 60 in Altenkirchen ab Montag gesperrt

Bis Dezember wird die K 60 in Altenkirchen saniert. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

HOHENAHR-ALTENKIRCHEN - Ab Montag, 1. November, wird die Fahrbahn der Kreisstraße 60 in Hohenahr-Altenkirchen saniert.

Die Kreisstraße ist in diesem Bereich durch Netz- und Längsrisse sowie Aufbrüche in der Fahrbahn beschädigt. Daher wird die K 60, Bellersdorfer Straße, in Altenkirchen zwischen dem Ortseingang und dem Abzweig auf die Landesstraße 3052, Lempstraße, saniert und eine neue Asphalttragschicht und Asphaltdeckschicht in die Fahrbahn eingebaut. Auch der in diesem Streckenabschnitt liegende Durchlass des Gellenbachs wird im Zuge der Arbeiten erneuert.

Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite muss die K 60 im Baustellenbereich gesperrt werden. Während der Sperrung wird der Verkehr zwischen Bellersdorf und Altenkirchen über die K 59 und die L 3052 umgeleitet. Für den Anliegerverkehr bleibt die K 60 bis zur Baustelle befahrbar.

Arbeiten dauern voraussichtlich acht Wochen

Rund acht Wochen Bauzeit sind für diese Arbeiten eingeplant, sodass die Sperrung voraussichtlich Ende Dezember wieder aufgehoben werden kann.

Die Kosten in Höhe von rund 274 000 Euro für die Fahrbahnsanierung sowie von rund 40 000 Euro für den Durchlass des Gellenbachs trägt der Lahn-Dill-Kreis als Straßenbaulastträger.