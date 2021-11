2 min

Kirche will die Jugendburg Hohensolms verkaufen.

Die hessen-nassauische Kirchenleitung hat am Donnerstag vorgeschlagen, das Tagungshaus "Jugendburg Hohensolms" an die "Haus Hohensolms Stiftung" zu verkaufen. Sie will dort ambulant betreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung anbieten. Die Stiftung ist Träger eines Heims für Kinder und Jugendliche mit geistiger und mehrfacher Behinderung.

Von epd/gh