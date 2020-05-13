Kita in Altenkirchen kommt

Gut verteilt: der Gemeindevorstand bei der Sitzung am Dienstag. Einzig ein Ehepaar darf näher zusammenrücken. Foto: Gert Heiland
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