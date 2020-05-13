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Mittwoch, 13.05.2020 - 12:00
2 min

Kita in Altenkirchen kommt

Das Land hatte den Kommunen für neue Kitas viel Geld versprochen, aber der Fördertopf war allzu schnell leer. Und ein neuer lässt auf sich warten. Daher geht Hohenahr die Kita Altenkirchen nun ohne Zuschusszusage an.

Gert Heiland: Redakteur Wetzlar
Von Gert Heiland
Redakteur Wetzlar
Gut verteilt: der Gemeindevorstand bei der Sitzung am Dienstag. Einzig ein Ehepaar darf näher zusammenrücken. Foto: Gert Heiland

Gut verteilt: der Gemeindevorstand bei der Sitzung am Dienstag. Einzig ein Ehepaar darf näher zusammenrücken. Foto: Gert Heiland

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Hohenahr Ort Hessen Lahn-dill-kreis Hohenahr Hohensolms Region Ticker Ticker-mh
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