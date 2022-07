Kommentar zur Umleitung bei Hohenahr: Nur Verlierer

Jetzt teilen:

BISCHOFFEN/HOHENAHR - Die Verkehrssituation im Oberen Aartal kennt derzeit nur Verlierer. Da ist auf der einen Seite Hessen Mobil, das die Brücke in Mudersbach saniert und das auch mit der gebotenen Sachlichkeit tut. Die Brücke ist marode. Aber: Der Zeitpunkt der Rundumsperrungen der Brücke in Mudersbach und der ebenfalls zu sanierenden Ortsdurchfahrt Wilsbach kommt mehr als ungünstig.

Ich bin da bei den Betroffenen. Sie sind natürlich ungehalten, dass die Fahrt von Erda nach Mudersbach inzwischen einer kleinen Weltreise gleicht. Diejenigen, die vom Aartalsee nach Wetzlar zur Arbeit pendeln, werden angesichts der Umleitung und hoher Spritpreise auch nicht glücklich sein. Immer wieder höre ich sowohl von Lokalpolitikern als auch von Anwohnern, dass das Problem an anderer Stelle liege. Als die Verantwortung über die Straßensanierungen noch in der Hand der Zuständigen des Amtes für Straßen- und Verkehrswesen in Dillenburg lag, habe es weniger Probleme gegeben. Die Dillenburger, so die Aussage, hätten die Region gekannt und gewusst, welche Straßen wo verlaufen und wann zu sanieren seien, Hessen Mobil würde einfach blind "lossanieren", ohne im Blick zu haben, welche Bauarbeiten wo für wen welche Folgen hätten.

Wirklich glücklich kann mit der jetzigen Lösung niemand sein - es gibt eigentlich nur Verlierer.

Von Felix Leyendecker