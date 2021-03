Kommunalwahlen: Die Wahlergebnisse für Hohenahr

Die Ergebnisse der hessischen Kommunalwahlen im Überblick. (Foto: dpa)

HOHENAHR - Hessen wählt: Fünf Jahre nach den letzten Kommunalwahlen im Jahr 2016 entscheidet sich im März 2021 erneut, wer in den kommenden Jahren Politik vor Ort macht: Wo wird gebaut, wo saniert? Wie soll unsere Stadt, unser Ort künftig aussehen? Mehr als 4,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger entscheiden darüber vor Ort (wenn sie es nicht schon per Briefwahl getan haben). Jeder und jede Wahlberechtigte hat dabei so viele Stimmen, wie es Sitze im Gemeinde- oder Stadtparlament und im Kreistag gibt.

Hier zeigen wir Ihnen live und interaktiv die Ergebnisse für Ihre Gemeinde inklusive Sitzverteilung: zunächst Trendergebnisse, später das (vorläufige) Endergebnis. Mit einem Klick auf die Grafiken bekommen Sie noch mehr Informationen.

Hier finden Sie das Ergebnis aufgeschlüsselt für Ihren Orts- oder Stadtteil. Dorthin gelangen Sie über das Drop-down-Menü und die Suchfunktion.