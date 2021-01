Lange Liste mit Forderungen

Jochen SchlierbachFoto: CDU Hohenahr

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOHENAHR - Der Vorsitzende der CDU Hohenahr, Jörg Leiter, hat in einer Presseerklärung die wichtigsten Punkte des Kommunalwahlprogramms seiner Partei umrissen.

Dazu gehören eine solide Finanzpolitik, die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden zur Kostenersparnis, der Erhalt der guten ärztlichen Versorgung in der Gemeinde, die Förderung der guten Ausstattung der Feuerwehren in der Gemeinde, der Ausbau der Angebotsinfrastruktur für junge Familien (Kindergärten, Schule), der Schutz und Erhalt der intakte Hohenahrer Natur, die nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes, eine Landwirtschaft ohne ideologische Vorgaben und die Weiterentwicklung der Baugebiete in den Ortsteilen.

Die Liste der CDU Hohenahr zur Gemeindevertretung umfasst 20 Namen. Sie wird angeführt von Jochen Schlierbach, Jörg Leiter, Wolfgang Buss, Agnes Bremond und Martin Daus.

Spitzenkandidaten für die Wahl der Ortsbeiräte sind in Erda Jochen Schlierbach, in Hohensolms Stefan Dietz, in Großaltenstädten Wolfgang Buss und in Altenkirchen Michael Tilp.