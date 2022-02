Markus Ebertz will Bürgermeister von Hohenahr werden

Markus Ebert, geboren 1970 in Wetzlar, wuchs in Blasbach auf, besuchte die Grundschule in Hermannstein und die Gesamtschule in Aßlar, machte den Realschulabschluss. Weitere Stationen: Höhere Handelsschule an der Theodor-Heuss-Schule Wetzlar, Ausbildung zum Justizfachwirt, Staatsanwaltschaft Frankfurt, acht Jahre Verwaltungsgericht Gießen, Gerichtsvollzieherausbildung. Seit 2002 ist er am Amtsgericht Dillenburg einer von fünf Gerichtsvollziehern für den nördlichen des Teil des Lahn-Dill-Kreises.