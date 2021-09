Matthias Fischer als Prädikant eingeführt

Nach der Ordination von Matthias Fischer (Mitte): Andreas Hagel (v.l.), Beate Lemp, Heike Mahrt-Thomsen und Superintendent Hartmut Sitzler. Foto: Uta Barnikol-Lübeck

HOHENAHR-ERDA - Nun ist er offiziell Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland: Matthias Fischer ist von Superintendent Hartmut Sitzler in einem festlichen Gottesdienst, pandemiebedingt im kleinen Kreis gefeiert, in der evangelischen Kirche Erda ordiniert worden.

Zu den Aufgaben des kaufmännischen Leiters eines Lebensmittelgeschäftes gehören damit Predigt und Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen und Bestattungen sowie die Leitung des Abendmahls.

Bei der Ordination assistierten dem Superintendenten Beate Lemp (Groß-Altenstädten) und Heike Mahrt-Thomsen (Damendorf/Schleswig-Holstein). Musikalisch begleitete Steffen Beppler den Gottesdienst an der Orgel. Die Begrüßung übernahm Gemeindepfarrer Andreas Hagel.

Matthias Fischer predigte über einen Abschnitt aus dem 10. Kapitel des Römerbriefes. Paulus, der einen starken Bekennermut fordere, habe den Christen auch eine entsprechende "Roadmap" an die Hand gegeben. "Wir müssen aus unseren Kirchenmauern herauskommen und dort mit dem Evangelium hingehen, wo auch die Menschen sind", erklärte der Prädikant.

Superintendent Sitzler sprach über Vers 4 aus dem 5. Kapitel des 1. Johannesbriefes. Dabei gehe es nicht darum, von der Stärke des eigenen Glaubens zu reden, denn diese Art zu predigen sei selbstgerecht. "Wir predigen nicht die Stärke unseres Glaubens, sondern Jesus Christus", so der Theologe.

Bereits Erfahrung im Predigtdienst gesammelt

Erfahrungen im Predigtdienst hat Fischer in der Evangelischen Landeskirche in Baden gesammelt. In Erlangen geboren, studierte der heute 59-Jährige Geschichte, Politik, Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissenschaften. 2019 zog der Vater eines Sohns mit seiner Frau Kathleen Herrmann nach Lollar und übernahm in Erda die Firma der Schwiegereltern.

Grußworte beim Sektempfang sprachen Pfarrer Frank Rudolph für die evangelische Kirchengemeinde Niederweidbach und Priester Thorsten Ostriga, Ökumenebeauftragter der Neuapostolischen Kirche im Bezirk Gießen.