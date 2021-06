Mehrere Verletzte nach schwerem Unfall bei Hohenahr

Schwerer Unfall bei Hohenahr. Die Fahrer mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. (Foto: Jörg Fritsch)

HOHENAHR/ERDA - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Golf und einem VW Polo ist es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der Goßbachstraße bei Hohenahr gekommen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wollte der 20-jährige Fahrer eines roten VW Polo von Erda kommend nach links auf die Landesstraße in Richtung Hohensolms einbiegen. Der 20 Jahre alte Fahrer des Golf wiederum fuhr laut Polizeiangaben von Mudersbach aus in Richtung Erda. An einer Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge dann zusammen.

Die beiden Insassen des Polo - neben dem Fahrer aus einem Hohenahrer Ortsteil saß darin noch ein 21-Jähriger aus Hohenahr - wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Rettungswagen transportierten die beiden ins Krankenhaus.

Verletzt wurden auch die drei Insassen des Golf. Während der Fahrer aus Bischoffen und ein 21-Jähriger aus einem Hohenahrer Ortsteil ebenfalls per Krankenwagen abgeholt wurden, sorgte im Fall der 19 Jahre alten Mitfahrerin aus Mücke ein Rettungshubschrauber für den Transport ins Krankenhaus.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs zog die Polizei einen Gutachter hinzu. Die Straße war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten bis gegen 21.30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 13.500 Euro.