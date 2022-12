ÖPNV-Fahrplan: Lahnau und Blasbach rücken näher an Wetzlar

Nach einem Jahr hat sich der Intercity-Halt in Wetzlar etabliert. Änderungen am Fahrplan plant die Deutsche Bahn aktuell nicht. Ende 2023 aber sollen die Zubringer der Hessischen Landesbahn über Weilburg hinaus nach Limburg verlängert werden. (© Pascal Reeber)

Wetzlar - Bessere Verbindungen im Lahntal, Expressbusse über Lahnau nach Gießen: Das dürften für Wetzlarer Fahrgäste die wichtigsten Änderungen durch den Fahrplanwechsel sein. Am Sonntag, 11. Dezember, treten die Neuregelungen in Kraft.

Vor allem für Berufspendler seien die Expressbusse auf der Linie 24 attraktiv, ist man bei der Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil (VLDW) überzeugt. Der grundsätzliche Linienweg der Linie 24 bleibt gleich – der Bus verbindet die Bahnhöfe in Wetzlar und Gießen über Naunheim, Waldgirmes, Dorlar, Atzbach, Kinzenbach und Heuchelheim. Allerdings gibt es eben künftig pro Werktag acht Expressfahrten je Richtung. Die Fahrzeit sinkt von 57 auf 34 Minuten – erkauft unter anderem durch Wegfall der Halte in der Ortsmitte von Naunheim. Die Schnellbusse fahren in beiden Richtungen zwischen 5 und 20 Uhr und sind mit drei Fahrten auf den Morgen und fünf Fahrten auf den Nachmittag und frühen Abend verteilt. Ihre Fahrzeit ist in Gießen und Wetzlar auf die Züge von und nach Frankfurt und Dillenburg abgestimmt, auch an die beiden „Sprinter“-Verbindungen aus Wetzlar nach Frankfurt über Bad Nauheim.

Expressbusse sparen über 20 Minuten Fahrzeit ein

Auch spätabends gibt es nun Betrieb auf der 24: Freitags und samstags startet ein Bus in Wetzlar um 0.27 Uhr. In der Gegenrichtung wurde die letzte Abfahrt in Gießen (23.25 Uhr), die zuvor in Kinzenbach endete, bis Wetzlar verlängert.

Im Fernverkehr plant die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben keine Veränderung: Der Intercity-Halt in Wetzlar hat sich eingespielt. Veränderungen sind am Zubringer geplant, der Regionalexpresslinie 24. Deren Fahrten sollen Ende 2023 bis nach Limburg verlängert werden. Zudem ist kostenloses Wlan vorgesehen.

Für Fahrgäste aus Mittelhessen ebenfalls interessant: Die Deutsche Bahn verlängert im Sommer ihre in Gießen und Marburg haltenden ICE-Fernzüge. Sie fahren vom 26. Mai bis zum 10. September an Wochenenden durch den Schwarzwald bis nach Konstanz am Bodensee.

Nicht ganz so weit geht es an Bord der Regionalbahnlinie 15 zwischen Brandoberndorf und Bad Homburg. Dafür sind dort ab 2023 zum ersten Mal in Hessen wasserstoffbetriebene Züge im Einsatz, die zunächst noch von konventionellen Dieselfahrzeugen ergänzt werden. Bei einigen Fahrten muss nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes in Grävenwiesbach umgestiegen werden, teils gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen.

Auch rund um Wetzlar kommen auf die Fahrgäste einige Veränderungen zu. Auf der Linie 185 wird am Nachmittag auf dem Weg von der Gesamtschule Braunfels nach Wetzlar ein Halt in Leun („Untere Bachstraße“) integriert. Durch den längeren Weg über Leun muss die Fahrt fünf Minuten früher an der Gesamtschule Braunfels starten. Neue Abfahrtzeit ist 15.30 Uhr.

Neue Fahrten auf der Linie 415 durch Blasbach

Rund um Ehringshausen und Aßlar verursacht die Großbaustelle bei Kölschhausen weiter Probleme auf den Linien 200, 202 und 205. Dreisbach ist einmal aus Richtung Kölschhausen, einmal aus Niederlemp erreichbar. Die VLDW erhält den Schülerverkehr im Rahmen der Möglichkeiten aufrecht und stellt die Anbindung von Dreisbach, Niederlemp, Breitenbach und Kölschhausen per Notfahrplan sicher. Der erste Bauabschnitt der im November begonnenen Arbeiten soll bis Mai 2023 dauern, danach ändert sich die Verkehrsführung – und damit auch die Fahrpläne.

Auf der Linie 415 von Wetzlar über Blasbach und Hohenahr nach Ballersbach werden mit dem Fahrplanwechsel neue Fahrten angeboten. Montags bis freitags gibt es eine Verbindung von Ballersbach nach Wetzlar um 20.03 Uhr. Sie führt über Bicken und Bellersdorf nach Altenkirchen und auf der bekannten Strecke über Mudersbach, Erda, Hohensolms, Blasbach und Wetzlar. Denselben Streckenverlauf haben vier Fahrten, die samstags um 9.03, 11.03, 15.03 und 17.03 Uhr ab Ballersbach zusätzlich gefahren werden. In der Gegenrichtung gibt es montags bis freitags an Schultagen eine weitere Fahrt ab Wetzlar um 18.33 Uhr über Hohensolms, Erda, Großaltenstädten, Mudersbach und Niederweidbach nach Altenkirchen. Sie stellen die Verbindung zum Mittelhessenexpress dar, der in Wetzlar um 18.25 Uhr ankommt. Auf derselben Strecke werden montags bis freitags drei weitere Fahrten um 21.28, 22.28 und 23.28 Uhr ab Wetzlar gefahren. An Samstagen werden ab Wetzlar (10.01, 12.02, 16.01 und 18.01 Uhr) vier weitere Fahrten von Wetzbach über Blasbach nach Ballersbach angeboten.