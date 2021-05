Pfarrer Gundel feiert Jubiläum

Adalbert Johannes GundelFoto: Uta Barnikol-Lübeck

LAHNAU/HOHENAHR - Er hat fast zwei Jahrzehnte lang die evangelischen Kirchengemeinden Dorlar und Atzbach pfarramtlich betreut: Pfarrer im Ruhestand Adalbert Johannes Gundel begeht heute sein 50. Ordinationsjubiläum.

Gundel, der jetzt mit seiner Frau Anke in Mudersbach (Hohenahr) lebt, hat nach seinem Eintritt in den Ruhestand 2000 noch 17 Jahre lang immer wieder gern vertretungsweise Gottesdienste gehalten und auch Taufen, Trauungen und Beerdigungen übernommen. "Zeitweise habe ich mich auch in der Flüchtlingsarbeit engagiert und immer noch Kontakt zu einem Freund aus Eritrea", berichtet der Seelsorger.

Evangelische Theologie hat der 1938 in Langenau in Westpreußen geborene Pfarrerssohn in Wuppertal, Heidelberg, Tübingen und Bonn studiert. Den praktischen Teil der Ausbildung, das Vikariat, absolvierte er in Idar-Oberstein. Nach der Zeit im Hilfsdienst übernahm der Theologe seine erste Pfarrstelle in Gebroth-Winterburg bei Bad Kreuznach. Dort wirkte er insgesamt zehn Jahre, bevor er die Pfarrstelle für die Gemeinden Dorlar und Atzbach im ehemaligen Kirchenkreis Wetzlar übernahm. Als Synodalbeauftragter war der Theologe für die Außerdeutsche Ökumene und Weltmission sowie für die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) zuständig.

In dieser Zeit kennzeichnete eine vielfältige Ausschussarbeit seine Tätigkeit auf kreiskirchlicher Ebene. So reiste er 1983 nach Namibia oder nahm an einer großen Kirchenkonferenz in Botswana teil. Das Ehepaar Gundel gehört zum Seniorenkreis des Pfarrer-Gebets-Bundes im Dekanat Biedenkopf-Gladenbach. In den dortigen Gemeinden hat Adalbert Gundel auch Gottesdienstvertretungen übernommen.

Vor Ort sind ihm kleine Dienste in der Kirchengemeinde geblieben. Das Ehepaar ist Mitglied im Oberlemper Posaunenchor, nachdem es im Ruhestand das Blasen von Tenor- und Waldhorn erlernt hat. Nach längerer Krankheit in den vergangenen Jahren ist Adalbert Johannes Gundel dankbar dafür, dass es ihm wieder gut geht.