Sonnenwendfeier in Erda

HOHENAHR-ERDA - Seit dem Sommeranfang am 21. Juni heißt es wieder: Die Nächte werden länger, die Tage kürzer. Zwar ist davon (noch) nichts zu spüren, aber die traditionelle Sonnenwendfeier in vielen deutschen Gemeinden fand am Samstag auch in Erda statt. Auf dem Schinnkeppel wurde bei Getränken und Bratwurst die Sommersonnenwende gefeiert. Das dazugehörende Feuer musste zunächst akribisch vorbereitet werden. Aus Sicherheitsgründen wässerte die Feuerwehr die Fläche um das Feuer, damit die Flammen nicht wanderten. Sie taten es zwar dennoch, die Feuerwehr war aber zur Stelle. Rund 200 Gäste beobachteten das wortwörtliche "heiße Treiben" auf dem Schinnkeppel. Übrigens: Das Gegenteil der Sommersonnenwende ist die Wintersonnenwende. Die wird am 21. Dezember eines jeden Jahres gefeiert. Denn danach werden die Tage wieder länger, zumindest bis zum 21. Juni. Foto Felix Leyendecker