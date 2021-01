SPD Hohenahr peilt erneut neun Sitze an

Stefan Schaub ist Spitzenkandidat der Hohenahrer SPD. Foto: Helga Peter

HOHENAHR - Die SPD Hohenahr schickt für die Kommunalwahl am 14. März nach Angaben ihres Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Panz eine "ausgewogene Mischung aus alten erfahrenen und engagierten neuen Kandidaten" ins Rennen. Angeführt wird die Liste der 19 Kandidaten vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung Stefan Schaub.

Ihm folgen auf den Positionen zwei bis fünf der Erste Beigeordnete Edgar Rücker, Jürgen Heese, Wolfgang Panz und Lothar Biek.

Bei der vorangegangenen Kommunalwahl hatte die SPD neun Sitze in der Gemeindevertretung erreicht. Sie möchte dieses Ergebnis gerne wiederholen. "Auch die Gemeinde Hohenahr spürt bereits jetzt die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Klimawandels. Die SPD Hohenahr wird sich deshalb in den kommenden Legislaturperioden für eine sozial verträgliche und gleichzeitig umweltfreundliche Haushaltspolitik einsetzen, unter anderem für eine vollständige Beitragsfreiheit von Kindertagesstätten. Die Bezahlbarkeit kommunaler Leistungen ist gerade auch in einer älter werdenden Gesellschaft wichtig. Dazu gehört, dass die derzeit geltende Straßenbeitragssatzung neu gefasst wird. Im Ergebnis sollen die Anlieger spürbar entlastet werden", erklärte Fraktionschef Panz.

Die Liste der Ortsbeiräte in den einzelnen Ortsteilen wird angeführt für Ahrdt von Simon Grebeldinger, für Altenkirchen von Silke Schaub, für Erda von Jürgen Heese und für Hohensolms von Reimund Griebel.