Mittwoch,
29.07.2020 - 19:00
1 min
Stefani Mootz ist neu im Ortsgericht Hohenahr
Sie ist die Neue im Ortsgericht I Hohenahr: Stefani Mootz wurde nun in dieses Amt eingeführt. Sie ist die erste Frau in dem Gremium.
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