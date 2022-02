Tilmann Kammler will Bürgermeister von Hohenahr werden

1975 in Gießen geboren, ein Jahr Mudersbach, Umzug nach Erda, Schulbesuch dort, später Herder-Schule Gießen. Engagement gegen Rechtsextremismus. Studium Betriebswirtschaft, Studium Sozialwissenschaften in Gießen, Diplom. Mitglied der Band "Basement Noise Club". Stipendium Deutsche Forschungsgemeinschaft, Projekt an der Brentano-Schule Lollar, Institut für Schulpädagogik, heute Lehrer für Politik, Wirtschaft, Ethik und Deutsch als Zweitsprache an der Brentano-Schule.