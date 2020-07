Tourismus und ein „grünes“ Viertel

Gespräch mit Aussicht: Bürgermeister Armin Frink (rechts) im Sommerinterview mit Redakteur Gert Heiland oberhalb von Ahrdt. Das künftige Baugebiet hier soll etwa 15 Plätze umfassen. Es beginnt am Haus links und reicht bis in die Nähe des jetzigen Tennisplatz- und möglichen Glampingareals. (Foto: Pascal Reeber)

HOHENAHR - Keine Frage: Der Ort für das Sommerinterview mit Hohenahrs Bürgermeister Armin Frink (parteilos) am Ortsrand von Ahrdt ist gut gewählt, zumal bei sommerlichem Wetter und solch einer Aussicht, aber ...

Herr Bürgermeister, warum treffen wir uns hier?

Der Blick auf den See ist einfach herrlich, was nicht nur ich finde, auch viele andere sind gerne hier. Die Zahl der Erholungssuchenden steigt, ebenso wie die der Radfahrer, insbesondere E-Mountainbiker findet man viele, und später führt hier eine Mountainbikestrecke entlang. Damit wir keinen Wildwuchs schaffen, brauchen wir klar definierte Wege, wo man fahren und wo man wandern darf. Zertifizierte Wanderwege gibt es seit Jahren im Naturpark Lahn-Dill-Bergland. Durch Hohenahr führt die Zweiburgentour, sie war gerade in diesem Frühjahr ein begehrtes Ziel.

Im nächsten Schritt erfolgt die Auszeichnung von MTB-Strecken. Dabei sollen Wander- und Radwege nur in Teilbereichen, also breiteren Wegen, parallel verlaufen. Ansonsten ist eine Trennung beider Wege vorgesehen. Die geplante MTB-Strecke führt hier an der ehemaligen Tennisfläche ebenso vorbei wie an anderen Angeboten, etwa der Freizeitanlage mit Freibad in Großaltenstädten. Interessant ist auch der Skilift in Hohensolms, der mit MTB befahren werden kann. Das Rodelförderband bringt die Biker bei Bedarf wieder nach oben. Ebenso liegt die geplante Strecke an Grillhütten und führt auch am Alten Rat- und Backhaus Groß-Altenstädten vorbei. Also insgesamt eine „runde Sache“, die später eine leichtere und eine schwere Variante haben wird. Die schwere Runde geht über 50 Kilometer und etwa 1000 Höhenmeter im Auf- und Abstieg.

Tourismus ist ein Themenschwerpunkt der nächsten Jahre?

Ja, aber wenn wir Rad- und Wanderwege haben, brauchen wir auch Übernachtungsmöglichkeiten, und die sind rar gesät. Da bietet sich die ehemalige Fläche des Tennisheims in Ahrdt hier unten an. Ein toller Entwurf für einen Glampingplatz (Anmerkung der Region: glamouröse Campingunterkünfte) liegt vor und soll in den kommunalen Gremien weiter besprochen werden. Danach werden wir entscheiden, wie es weitergeht.

Stichwort Übernachtungen, gibt es keinen Weg, mit der Jugendburg ein Arrangement zu treffen, zumal in diesen Zeiten?

Wir müssen sehen, wie sich die Dinge entwickeln, denn auch dort hat Corona zu Problemen geführt. Allerdings arbeitet die Jugendburg eher wie eine Jugendherberge. Es müsste umgebaut werden, denn meist kommen die Menschen zu zweit oder dritt, dann macht es Probleme, wenn nur große Zimmer für Schulklassen vorhanden sind. Wir müssen sehen, inwieweit da etwas zu machen ist.

Was sind mittelfristig weitere Schwerpunkte in Hohenahr?

Die beiden Kindergärten, sie sind die größten Baumaßnahmen, die wir je hatten. Da ist zum einen der in Erda, der gerade gebaut wird, zum anderen ist die Kita in Altenkirchen in Planung. Das Problem bei Altenkirchen ist, dass wir zwar wegen des Förderprogramms des Bundes für Investitionen im Rahmen der Kinderbetreuungsfinanzierung frühzeitig aktiv geworden sind, doch jetzt ist unklar, ob und wenn ja wie viel Geld wir bekommen. Aber wir befördern das weiter, da die Förderzusage unabhängig von einem Baubeginn ist. Für Altenkirchen wollen wir den Bauantrag im Herbst stellen. Wir rechnen mit Kosten von über drei Millionen Euro pro Kita, ohne Zuschüsse gerechnet.

In der jüngsten Gemeindevertretung ging es um Baugebiete: „Südlich Vogelsang“ in Ahrdt, „Auf dem Kollenberg“ in Altenkirchen. Das ist nicht wenig.

Wir haben viele Nachfragen nach Bauland, insbesondere aus den Ortsteilen, und die wollen wir möglichst erfüllen. Es ist so, dass die Nachfrage nach Immobilien nicht mehr gedeckt werde kann, die Leerstände gehen gegen null. Also sind die Leute darauf angewiesen, neu zu bauen. Baulücken sind meist Privatgrundstücke, an die kommen wir als Kommune nicht heran. Die werden auch selten verkauft. Bleiben also nur Neubaugebiete. Es gibt noch einige Ecken, wo etwas machbar ist. In Mudersbach haben wir bereits ein Baugebiet aufgelegt, in den anderen Ortsteilen wird es in den nächsten Jahren auch weitergehen.

Was steht langfristig auf Ihrer Agenda?

Langfristig werden wir in den Baugebieten für Senioren altersgerechte Möglichkeiten schaffen. Das ist eine Sache. Eine andere ist, dass wir ein Viertel schaffen wollen, das klimaneutral ist. Da sind wir aber noch in den Anfängen, haben erste Ideen.

Wie muss ich mir das vorstellen? Ein geschlossener Komplex mit einer Schranke davor?

Es soll ein Gebiet sein mit fünf, sechs, sieben Wohneinheiten auf kleinen eigenen Grundstücken, in einem geschlossenen Bereich, wo kein Autoverkehr stattfindet, der aber energetisch autark ist, etwa durch Photovoltaik und Wärmepumpen, der zentral gesteuert geheizt und energetisch versorgt wird. Zudem davor ein Carport oder eine Garage, wo alle parken können, eine Annahmestation für Pakete, vielleicht ein Fahrzeug im Carsharing für alle, die dort wohnen. Alle Häuser werden zudem verkauft, nicht vermietet.

Gibt es eine Idee, wo das „grüne Viertel“ entstehen könnte?

Das haben wir in den Gremien noch nicht weiter besprochen, aber ich könnte mir das in Hohensolms gut vorstellen. Klar ist aber, dass wir das alles finanziell nicht alleine leisten können. Wir haben zwar nicht „auf den Putz gehauen“, sondern Rücklagen angespart, aber alles lässt sich damit nicht machen, da müssten schon auch Investoren mit ins Boot kommen.

Das Interview führte Gert Heiland.