Vernünftige Rodler in Hohensolms

Jörg Leiter stellt den Rodlern in Hohensolms ein gutes Zeugnis aus. Archivfoto: Manuela Jung

HOHENAHR-HOHENSOLMS - Sie ist alle Jahre wieder im Winter und bei genug Schnee das Ziel heimischer Ski- und Rodelfans: die Anlage der Familie Leiter in Hohensolms. Das ist auch derzeit so, wenn auch mit veränderten Vorzeichen.

Denn die Anlage ist nicht geöffnet, jeder rodelt damit auf eigene Gefahr, es gibt auch keine Aufsicht. Betreiber Jörg Leiter: "Wir machen nicht auf und verkaufen auch keinen Glühwein, wir machen ab und an nur sauber, leeren die Mülleimer und schauen nach dem WC-Häuschen."

Sicher, auch in Hohensolms war vor allem an Silvester und Neujahr viel los, etwa 70 Autos parkten vor Ort und rund 200 Leute tummelten sich im Schnee. Aber sie verteilten sich gut auf dem großen -und inzwischen "abgefahrenen"- Hang. Einen Ansturm der Rodler gebe es zwar auch, aber kein Chaos. "Die Leute sind sehr vernünftig. Sie halten Abstand und nehmen ihren Müll auch wieder mit."

Jörg Leiter macht klar, dass seine Frau und er als Betreiber der Anlage sich strikt an die Corona-Regeln halten. Letztlich sei es ja so: "Wenn sich alle an die Regeln halten, dürfen alle auch wieder schneller auf den Hang."