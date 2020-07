Wenn der Nachbar das Paket mitbringt

Das Paket vom Nachbarn statt vom Lieferservice zugestellt bekommen und fix per App bestätigen - eine der Ideen von Natalie Schmiede. Foto: stock.adobe

WETZLAR/HOHENAHR/GIEßEN. Mit einer Umfrage in und um Wetzlar versucht die Gießener Doktorandin Natalie Schmiede (Foto: Yvonne Jung Fotografie) derzeit herauszufinden, wie in Zukunft Pakete den Weg ins Haus finden - ohne unleserliche Abwesenheitsnotizen, Verstecke hinter der Mülltonne und den Umweg in einen Paketshop.

Frau Schmiede, was läuft schief in der Paketzustellung, warum muss etwas geändert werden?

Der Online-Handel boomt, wir bestellen immer mehr. Und jedes Paket erzeugt im Schnitt, wenn es direkt zugestellt werden kann, etwa 279 Gramm CO 2 Nur, wenn es zugestellt werden kann! Bei einem zweiten oder dritten Zustellversuch steigt die Bilanz entsprechend. Sogar mehr, denn da kommen dann einige Umwege hinzu. Und: Jeder Dienstleister ist eigenständig unterwegs, alle fahren die gleichen Ziele an, in den großen Städten teilweise mehrfach am Tag. Das erzeugt dann Probleme, wie das Parken in zweiter Reihe, viele Unfälle zwischen Transportfahrzeugen und Radfahrern oder kleinen Kindern.

Es gibt immer mehr Pakete und Päckchen - was sagen die Prognosen, wo das hingeht?

Wir hatten 2018 in Deutschland 3,5 Milliarden Pakete, nur durch den Online-Handel. Und es werden in zehn Jahren etwa 9,5 Milliarden sein.

UMFRAGE ZUR DOKTORARBEIT Die Geografin Natalie Schmiede forscht an der JLU in Gießen über die Paketlogistik der Zukunft und schreibt zu diesem Thema ihre Doktorarbeit. Sie hat zu ihrem Forschungsthema eine Umfrage erstellt, die jeder Interessierte auch online ausfüllen kann. Die Beantwortung aller Fragen dauert etwa 20 Minuten. Im Auftrag von Schmiede sind derzeit und noch für einige Wochen zudem Studenten in Hohenahr, in Steindorf und in Büblingshausen unterwegs, um Anwohner zu befragen. Sie wollen herausfinden, ob es zwischen Stadt und Land unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf die Zustell-Modelle gibt und ob Kunden gewillt sind, dafür einen kleinen Beitrag zu zahlen. Die VRM Wetzlar, zu der diese Zeitung gehört, unterstützt die Umfrage von Natalie Schmiede.

Hat Corona den Trend verschärft?

Ja, es wird spürbar mehr bestellt. Und solange wir gewisse Beschränkungen haben, bleibt das so.

Wenn die Beschränkungen wegfallen, können wir von Glück reden, wenn sich der stationäre Einzelhandel erholt. Die wichtigere Frage ist: Was können sie bieten und können sie online mitgehen? Letzteres erzeugt natürlich auch Pakete.

Wie werden wir dieser Situation wieder Herr?

Es braucht neue Konzepte. So, wie es jetzt - noch - funktioniert, geht es auf Dauer nicht weiter.

Welche Ideen gibt es da und was können die?

Ich habe ein Modell entwickelt, das auf der Idee sogenannter Mikrodepots aufsetzt und einen starken Fokus auf Community-Building in der Endzustellung legt. Es ermöglicht Paketannahme, -rückgabe und das Aufgeben eigener Pakete. Das Ganze muss dienstleister-neutral sein. Also für jeden Anbieter muss das Ding offen sein. Was wegfällt, ist die Tür-Zustellung, die so viele Emissionen verursachen.

Wie muss ich mir so ein Depot vorstellen?

Das Ding steht zentral an einem Punkt, den jeder auf seinen alltäglichen Wegen gut erreichen kann. In einem Dorf vielleicht beim Supermarkt. Das Depot braucht eine ausreichende Größe. Und dann kann auch mein persönliches Umfeld mir Pakete zustellen. Also: Mein Nachbar sieht, für Frau Schmiede sind noch zwei Pakete da - das passt gerade, die nimmt er einfach mit. Dann habe ich mir einen Weg gespart.

Wie erfahren Sie, dass der Nachbar das Paket hat? Und wie ist sichergestellt, dass sich nicht jemand bedient.

Es wird alles über App verfolgt. Dahinter steht eine große Plattformökonomie. Wir arbeiten auch an einem Versicherungsmodell. Das ist auch Bestandteil unserer Umfrage: Wären die Kunden eventuell bereit, dafür zu zahlen? Schon jetzt kann man ja seine Pakete versichern. Wichtig ist aber auch, dass sich damit "meine Nachbarn" nichts verdienen können. Es darf keine monetäre Belohnung geben.

Und dann hat Ihr Nachbar plötzlich ein Dutzend Pakete bei sich stehen und wartet darauf, dass die ganze Straße abends klingelt und sie holt?

Das kann jeder für sich entscheiden. In einem Wohnhaus mit sechs Parteien würde es wohl gesammelt im Treppenhaus abgestellt werden, denn die Haustür ist immer zu. Ich habe aber auch mal in Berlin gelebt - 160 Parteien. Da habe ich mal von Nachbarn über zwei Wochen riesengroße Pakete stehen gehabt. Da hatte ich Fragen: Holen die das noch ab? Muss ich da nachher haften? Kreidet der mir an, dass ich es nicht zurückgegeben habe? Da hatte ich keine Sicherheit. Mit einer App ist das nachvollziehbar, auch für eine Versicherung.

Aber gerade bei großen Wohnblocks gibt es doch bessere Ideen als das Lager beim Nachbarn?

Man muss also immer die Gegebenheiten anschauen. Bei 160 Parteien in einem Haus macht ein eigenes Depot Sinn. Zur besseren Vorstellung: In so einem Depot steht pro Anbieter ein Paketautomat, denn man muss die Händler voneinander abtrennen. Da muss man sich als Abholer identifizieren und dann gehen nur die richtigen Fächer auf - so wie auch jetzt an den Paketautomaten.

Gibt es auch ein Modell, das näher am heutigen System ist?

Ja, die Verbundlogistik. Da übernimmt etwa der Zeitungsverlag die Funktion von Depot und Auslieferer. Es ist dann immer noch Lieferverkehr auf der Straße, aber eben aus einer Hand.

Für den Kunden ist das eventuell zwiegespalten: Es werden Kosten anfallen für einen eigenen Paket-Briefkasten, aber: Das Paket ist zu Hause. Man muss nicht mehr zu einem zentralen Depot oder zum Nachbarn. Die Zustellwege bleiben zwar - werden aber nur noch einmal gefahren. Offen ist hier der Sicherheitsaspekt: Wie sichere ich so eine Box?

Warum sollte ich mir so eine Box für Geld hinstellen, wenn der Versand heute kostenlos ist?

Zeit ist Geld. Wenn ich nicht da bin, wenn das Paket kommt, muss ich auf eigene Kosten in einen Paketshop fahren, da anstehen - bei einer Retoure ohnehin. Hier habe ich die Möglichkeit, rund um die Uhr zuzugreifen. Auch meine Retouren kann ich über so eine Paketbox abwickeln. Das trifft übrigens auf beide Modelle zu.

Was braucht es, um Kunden von den Modellen zu überzeugen?

Wir alle müssen unseren ökologischen Fußabdruck überdenken. Gerade auch im Hinblick auf die Attraktivität von Innenstädten.

Ist es dann nicht sinnvoller, einfach in die Stadt zu gehen, statt neue Liefermodelle aufzubauen?

Wahrscheinlich. Aber der Onlinehandel steht - wie unsere Liefermodelle - durchgehend zur Verfügung: Man kann heute in der Werbepause beim Fernsehen mal eben was bestellen. Das wird nicht mehr weggehen.

Im Gegenteil können auch lokale Händler von so einem System profitieren. Wenn sie etwa in einer Dorf- oder Stadt-App vertreten sind, können sie ihre Waren anbieten und den Versand unkompliziert über das lokale Modell abwickeln.

Der logistische Aufwand ist anfangs relativ hoch. Wer kann denn solch ein Modell anbieten?

Es könnte eine kommunale Aufgabe sein, gerade im ländlichen Raum. Gerade der ist in der Zustell-Branche nicht unbedingt beliebt. Die Strecken sind weit. Die Kommunen stellen die Infrastruktur, minimiert die Lieferverkehre. Das schafft auch Attraktivität. Und die Lieferdienste können besser planen, weil sie nur noch feste Punkte anfahren. Das macht es planbar - und günstiger. Das kann man sogar nachts machen.

All diese Überlegungen sind Teil einer Doktorarbeit. Sind das theoretische Spiele oder wird das die Zustell-Logistik der Zukunft?

Es war mal eine theoretische Sache. Mir geht es darum, mit einer Umfrage zu klären: Will der Kunde das überhaupt? Wäre er bereit, dafür etwas zu zahlen? Welche Modifikationsvorschläge gibt es? Dann soll das Ergebnis mit den Zustell-Dienstleistern besprochen werden. Wenn dann noch eine Geschäftsanalyse erfolgreich ist, wäre es toll, es in zwei, drei Gemeinden mal testen zu können.

Das Interview führte

Malte Glotz.