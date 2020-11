Zerstörungswut in Hohenahr

Unbekannte beschädigen das Ehrenmal.. Foto: Gemeinde Hohenahr

HOHENAHR - Mit einigen Fällen von Zerstörungswut hat es die Gemeinde Hohenahr zu tun.

In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober wurde die neue Sitzgruppe auf dem Plateau westlich der Vorsperre des Aartalsees im Naturschutzgebiet von unbekannten Tätern beschädigt. Es wurden mehrere kleine Lagerfeuer auf dem Tisch der Sitzgruppe entzündet und dadurch der Tisch erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der Feuerschein muss weit in der Ferne sichtbar gewesen sein. Hierzu laufen bereits kriminaltechnische Untersuchungen von sichergestellten Beweismitteln.

Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Passanten, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Ordnungsamt, Telefon 0 64 46-92 30 17 oder u.schmeer@hohenahr.de, zu wenden. Was auch für die folgenden Ereignisse gilt.

Auf dem Kita-Gelände in Hohensolms gab es bereits mehrere Vorfälle im Sommer. Dabei wurde einmal das Sonnensegel an der Befestigung abgeschnitten, ein anderes Mal die Fahne auf dem großen Klettergerüst heruntergeholt (vom großen Turm). Für eine größere Reparatur sorgte das Ausgraben der Fallschutzmatten vor dem Gruppentürbereich.

Nun ist es zu neuen Zerstörungen auf dem Gelände gekommen. Am Wochenende vom 7./8. November wurden einzelne Steine aus der Trockenmauer entfernt, die dann im Spielbereich verteilt wurden. Zudem wurde eine Treppe zum Sandspielhaus mutwillig zerstört. Die kaputten Holzbretter mit den herausragenden Nägeln lagen auf dem Außengelände herum.

Von all diesen Dingen geht ein erhebliches Risiko für die Kindergartenkinder aus. Die herumliegenden Steine und Holzteile wurden zum Glück rechtzeitig von Erzieherinnen entdeckt und sichergestellt.

Erzieherinnen entdecken Bretter rechtzeitig

Auch im Bereich der Kindertagespflege (direkt neben der Kindertagesstätte) kam es zu Beschädigungen. Außerdem wurde teilweise Müll aus den Tonnen geholt und in den Eingangsbereich geworfen.

Die Gemeinde bittet Nachbarn der Kindertagesstätte, Auffälligkeiten zu melden. Gegebenenfalls wird eine Anzeige bei der Polizei erstattet.

In der Nacht zum Samstag, 14. November, sind Unbekannte ins Kleingartengebiet Richtung "Eiserne Hand" linksseitig in Erda eingebrochen. Von einem Wochenendgrundstück mit Hütte wurden Werkzeuge entwendet. Laut Besitzer scheinen die Täter gestört worden zu sein. Ein Teil der Beute blieb liegen.

Alle Grundstückeigentümer des Kleingartengebietes, Spaziergänger und Passanten, die möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben, sind gebeten, sich zu melden.

Last but not least wurde in der Nacht vom 3. auf 4. November das Ehrenmal in Hohensolms beschädigt. Die bronzenen Abdeckplatten wurden gelöst und es wurde versucht, sie aus den Halterungen zu heben. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 200 Euro.