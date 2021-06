Zwei Autos stoßen bei Hohenahr frontal zusammen

Schwerer Unfall bei Hohenahr. Die Fahrer mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. (Foto: Jörg Fritsch)

HOHENAHR/ERDA - Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem VW Golf und einem VW Polo ist es am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf der Goßbachstraße bei Hohenahr gekommen.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wollte einer der Unfallbeteiligten von Erda kommend nach links auf die Landesstraße in Richtung Hohenahr einbiegen. Der Fahrer des anderen Autos wiederum fuhr laut Polizeiangaben von Mudersbach aus in Richtung Erda. An einer Kreuzung stießen die beiden Fahrzeuge dann frontal zusammen. Die Insassen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Laut Polizei zogen sich die Unfallbeteiligten schwere Verletzungen zu und kamen ins Krankenhaus.

Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs zog die Polizei einen Gutachter hinzu. Die Straße musste während der Rettungs- und Aufräumarbeiten gesperrt werden.