Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Hohenahr

Ein Polizeiauto. (© dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Hohenahr - Nachdem es gestern Abend, 9. November, gegen 18.45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzen Personen kam, sucht die Herborner Polizei nun Zeugen.

Was war passiert? Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem weißen VW auf der Landesstraße 3053 von Hohensolms aus kommend in Richtung Hohenahr-Erda. Rund 50 Meter vor dem Erdaer Kreuz sei der VW-Scirocco aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und sei frontal gegen einen Baum geprallt. Der VW habe nur noch Schrottwert. Der aus einem Wetzlarer Ortsteil stammende Fahrer sowie seine 22-jährige Beifahrerin seien bei dem Unfall verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der Unfallschaden beziffert die Polizei mit 13.000 Euro. Die Beamten bitten mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich mit der Herborner Polizei unter Telefon 02772-47050 in Verbindung zu setzen.