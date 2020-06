Zwölfmal Ferienspaß für Hohenahrs Nachwuchs

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HOHENAHR - (gh). Die Hohenahrer Kinder kommen doch in den Genuss von Ferienspielen. Sie finden in den letzten drei Wochen der Sommerferien in abgespeckter Form statt. Es gibt zwölf kostenlose Veranstaltungen für höchstens zehn Teilnehmer. Die Anmeldung erfolgt online, das Formular ist auf der Homepage der Gemeinde eingestellt.

Es geht um eine Schatzsuche mit Pferden in Altenkirchen und einen bunten Nachmittag am Jugendraum Erda. Der Natur auf der Spur ist man an der Grillhütte Erda und „Fun & Action“ stehen an der Dünsbergschule auf dem Plan.

Maximal zehn Teilnehmer pro Veranstaltung

Tennis (maximal acht Kinder) kann man in Groß-Altenstädten ausprobieren und eine Schatzsuche mit der ganzen Familie (ohne Pferd) in Altenkirchen absolvieren. Spiele warten am Schützenhaus Hohensolms und Dekoratives aus Holz kann man in Altenkirchen fertigen. „Zurück in die Vergangenheit“ führt eine Veranstaltung am Altenberg und eine Radtour (Helmpflicht) startet am Rathaus in Erda.

Der Anmeldebogen muss bis Mittwoch, 1. Juli (12 Uhr) im Briefkasten des Rathauses eingeworfen werden, er wird unabhängig von der Reihenfolge des Eingangs registriert. Der Bogen kann natürlich auch früher abgegeben werden.

Alle Veranstaltungen sind begrenzt auf zehn Teilnehmer. Sollte es mehr Anmeldungen geben, entscheidet das Los. Die Eltern erfahren ab 6. Juli per E-Mail, ob ihr Kind an der Veranstaltung teilnehmen kann. Falls Angebote frei sind, kann nachgebucht werden.

Die Gemeinde bittet, den Kindern Essen und Trinken mitzugeben, und es gelten die Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Weitere Informationen von Susanne Katz oder Susanne Schmidt-Brück, 0 64 46 92 30-22/-23 oder unter info@hohenahr.de.