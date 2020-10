20 000 Euro für neues Hallenbad

Sind sich einig, dass Hüttenberg ein Hallenbad braucht (v.l.): Sebastian Weber, Ulrich Weber, Thomas Birkenstock und André Weber. Foto: Anna-Lena Fischer

HÜTTENBERG-RECHTENBACH - Hüttenberg-Rechtenbach. Das Spendenkonto des Trägervereins Hüttenberger Hallenbad zählt nun 20 000 Euro mehr. Die Firma "Hoch und Tiefbau Ernst Weber" aus Rechtenbach, vertreten durch André Weber, Sebastian Weber und Ulrich Weber, überreichte dem Vorsitzenden des Trägervereins, Thomas Birkenstock, den Spendenscheck.

Möglichen Neubau mit Sachleistungen unterstützen

Während der Spendenübergabe waren sich die Akteure einig: Hüttenberg braucht ein Hallenbad. "Kinder müssen schwimmen lernen", sagte Ulrich Weber und stellt die Relevanz des Schulschwimmens für die drei Hüttenberger Schulen heraus. "Wenn der Standort eines Hallenbads in Hüttenberg wegfiele, wäre das einfach ein herber Verlust für die Gemeinde."

Die Firma in vierter Familiengeneration sei "ewig dem Ort verbunden" und setze sich deshalb regelmäßig vor allem für die Jugend ein. "Das ist eine Investition in die Zukunft Hüttenbergs", sagt Weber. Die 20 000 Euro sind Sachleistungen, "in welcher Form auch immer", beschreibt Weber. "Wir sind vom Fach und können einen möglichen Schwimmbad-Neubau dementsprechend unterstützen."

Thomas Birkenstock nahm die Spende dankend entgegen und verriet: "Damit haben wir schon über 105 000 Euro auf unserem Schwimmbad-Spendenkonto gesammelt."